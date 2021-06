Zwei Verletzte nach Kollision - Mann entblößt Geschlechtsteil - Auto in Greiz zerkratzt

Landkreis Greiz Das sind die Meldungen der Polizei für den Landkreis Greiz.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ist es am Dienstagmorgen kurz nach 07:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Triebes und Dörtendorf gekommen. Nach aktuellen Erkenntnissen geriet eine 35-jährige Autofahrerin beim Befahren der Straße scheinbar zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto einer 32-Jährigen.

Aufgrund des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt und medizinisch versorgt. Dabei wurde die 35-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Straße bis ca. 10:15 Uhr zum Teil voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Mann entblößt sein Geschlechtsteil

Mehrere Polizeistreifen sind am Montagabend im Bereich des Puschkinplatz in Greiz zum Einsatz gekommen, da sich dort ein polizeibekannter 28-jähriger Mann aufhielt und in der Öffentlichkeit, gegenüber Passanten, sein Geschlechtsteil entblößte.

Wie die Polizei mitteilte, schrie der Mann zusätzlich lautstark rechtsgerichtete Parolen, als die Beamten eintrafen. Des Weiteren führte er Diebesgut aus einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft mit sich. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher, nahmen den 28-Jährigen in Gewahrsam und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Auto zerkratzt

Ein im Bereich Schubertstraße / Hermann-Löns-Straße in Greiz abgestelltes Auto ist ins Visier unbekannter Täter geraten. In der Zeit von Samstag auf Sonntag zerkratzten der oder die Täter laut Polizeiangaben die rechte Fahrzeugseite des Wagens und verursachten so Sachschaden.

Die Greizer Polizei sucht bei ihren Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden.

Versuchter Diebstahl im Autohaus

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag zum Montag ihr Unwesen im Bereich eines Autohauses in der Plauenschen Straße in Greiz getrieben. Wie die Polizei mitteilte, manipulierten die Täter dabei an zwei Fahrzeugen, die im Außengelände des Autohauses abgestellt waren.

Gestohlen wurde letzten Endes jedoch nichts. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden.