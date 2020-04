Eine Abstrichstelle für Coronavirus-Tests besteht jetzt auch in Ronneburg.

Greiz. Hohe Zahl an Abstrichen

Zwei weitere Tode im Landkreis Greiz

Ein 87-Jähriger aus Greiz mit Vorerkrankungen ist am Donnerstag an Corona verstorben. Er war seit 12. April stationär betreut worden. Am selben Tag verstarb auch ein 77-Jähriger aus Auma-Weidatal, der seit 17. März im Krankenhaus lag und seit 9. April künstlich beatmet wurde. Die Zahl der Todesfälle stieg im Landkreis Greiz auf 16. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

