Zwischen Sport- und Adventsfieber

Greiz Diese Woche, die ja ganz schön verregnet war, habe ich mal wieder viel Fußball geschaut und habe viel über Ultraläufe erfahren. Und das kurz vor Weihnachten.

Ganz ehrlich: Das Wetter in dieser Woche war nichts für Fans der heimeligen Vorweihnachtszeit. Wenn sich die LED-Lämpchen der Weihnachtsbeleuchtung nicht im blütenweißen Schnee, sondern in den Wassertropfen am verregneten Fenster spiegeln, ist das irgendwie nicht für die Adventszeit adäquat. Wobei man ja zumeist im warmen Zimmer bleiben kann. Das hätte Heike Bergmann vermutlich auch am liebsten gemacht, als sie vor ein paar Tagen aus ihrem Hotelzimmer ins wolkenverhangene Taipeh blickte. Zumindest hat es dort nicht die ganze Zeit geregnet, als sie sich zur Weltmeisterin im 24-Stunden-Lauf krönte. Dennoch kann man nur den Hut vor der 60-Jährigen aus Zeulenroda ziehen, die im scharfen Wind und heftigem Regen immerhin 187 Kilometer am Stück absolvierte. Ich kann das auch – aber halt im Auto. Sie machte das zu Fuß. Chapeau – das ist wirklich beeindruckend!

Beeindruckt haben mich persönlich auch die deutschen Fußballclubs in den europäischen Clubwettbewerben. Weil es draußen eher hässliche Witterung war, zog ich die abendliche Sportübertragung dem Weihnachtsmarktbesuch vor. Kein Mensch will regenverdünnten Glühwein trinken!

Zurück zum Fußball: In der Champions League sind immerhin drei der vier deutschen Teams in die K.-o.-Runde gekommen und in den anderen Wettbewerben drei von drei Teams – echt stark!

Wobei ich beim Sinnieren über die Qualität der deutschen „Goldfüßle“ mich immer wieder frage, wie viele der hoch bezahlten Kicker es wohl mit Heike Bergmann aufnehmen könnten. Ich schätze mal, die Zahl tendiert gen Null. Wobei ja jetzt wirklich eigentlich die Zeit für Wintersport ist. Und ich freue mich schon auf den ersten Besuch der Greizer Eislaufhalle und meine Skier hole ich jetzt auch mal vom Dachboden. Der nächste Schnee kommt ganz bestimmt.

Ich wünsche allseits einen schönen 3. Advent – und vielleicht auch ein leichtes Schneerieseln.