Zwölf Kilogramm Drogen sichergestellt

Polizeibeamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Zwickau stellten in der Nacht zum Freitag erhebliche Mengen unterschiedlicher Betäubungsmittel sicher – insgesamt über zwölf Kilogramm.

Am Donnerstagabend stellten Polizeibeamte in Mylau in der Ernst-Thälmann-Straße einen geparkten Audi fest, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Sie observierten den Pkw und bemerkten, dass sich kurze Zeit später ein Mann dem Fahrzeug näherte.

Eine durchgeführte Personenkontrolle ergab, dass es sich um einen 32-Jährigen handelte. Er war der Fahrer des nicht zugelassenen Audi und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Ebenso stellte sich heraus, dass der 32-Jährige bereits mehrfach Beschuldigter in Strafverfahren war und unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Die Polizisten durchsuchten den Mann sowie das Fahrzeug und fanden dabei verschiedene Betäubungsmittel sowie mehrere tausend Euro Bargeld.

Die Ermittlungen führten zu einer in der Nähe wohnenden 49-jährigen Frau, die in der Vergangenheit als Betäubungsmittelkonsumentin ebenfalls strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Anschließende Durchsuchungsmaßnahmen im Wohnhaus der Frau führten zum Betäubungsmitteldepot des 32-Jährigen. Insgesamt wurden über elf Kilogramm Marihuana, 3500 Ecstasy-Tabletten und 220 Gramm Crystal sichergestellt. Sie besitzen einen Straßenverkaufswert von circa 140.000 Euro. Zudem wurden mehrere tausend Euro Bargeld beschlagnahmt.

Ein Richter erließ am Freitag einen Haftbefehl gegen den 32-Jährigen. DieKriminalpolizei in Zwickau führt weitere Ermittlungen.

Die GFG Zwickau besteht aus Beamten der Polizeidirektion Zwickau sowie der Bundespolizeiinspektion Klingenthal.