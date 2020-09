Zwölf Tonnen Filtersand verfüllt

Teichwolframsdorf. Ein erster großer Schritt für die Freibad-Wiedereröffnung in 2021 in Teichwolframsdorf

Am Sonnabendfrüh fuhr in Teichwolframsdorf ein Fahrzeug nach dem anderen in Richtung Freibad. Das Wetter war mit acht Grad Celsius kühl und es regnete unaufhaltsam. Doch kurz nach neun Uhr tummelten sich knapp 30 Menschen auf dem Gelände des Freibades. Sie waren dem Aufruf der Gemeindeverwaltung zum Arbeitseinsatz gefolgt.

Arbeitseinsatz trotz strömenden Regens

Gekommen waren Teichwolframsdorfer, Mitarbeiter des Bauhofes, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und Gemeindeanrainer. Auf dem Programm des Arbeitseinsatzes standen Malerarbeiten in den Umkleidekabinen, das Einbringen von Filtermaterial in die technische Anlage sowie Arbeiten im Außenbereich. „Ich habe nicht mit so vielen Helfern gerechnet, ich bin wirklich begeistert“, freut sich Petra Pampel, Bürgermeisterin der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf.

Sie war ebenfalls zum Einsatz erschienen und hatte sich der Verpflegung der Helfer angenommen. Als persönliches Geschenk für das Freibad sponserte sie eine neue Rettungsschwimmerbank gemeinsam mit Fexon Greiz und dem Verein SK Motorsport. Diese soll auf dem von Bauhofmitarbeitern neu geschaffenen Podest Platz finden.

Die Helfer hielten sich auch nicht lange auf. Nachdem sie sich in die Helfer-Corona-Liste eingetragen hatten, ging es an die Arbeit. Neun Männer nahmen sich den zwölf Tonnen Filtersand an, der in 480 Säcken verpackt schon bereitlag. Der Sand musste fachmännisch nach einem Plan in zwei Filtertanks verteilt werden. Bauhofmitarbeiter Gunter Walzel kroch in die Tanks und lies sich ein Sack nach dem anderen reichen. An der schweren, körperlichen Arbeit beteiligt waren unter anderem Gerd Halbauer, Ortsteilbürgermeister von Teichwolframsdorf, CDU-Landtagsabgeordneter Christian Tischner, Sebastian Rademacher, der Braunichswalder Holger Wachter, der im Teichwolfamsdorfer Volleyball Verein aktiv ist und Toni Markquardt, der akribisch Liste über die verfüllten Säcke führte. Bis etwa 13 Uhr brauchten die Männer für die Befüllung der Filteranlage. „Der Filtersand muss etwa alle sechs bis sieben Jahre erneuert werden“, sagt Halbauer. „Es war eine gelungene Aktion. Damit haben wir die Grundlagen für die Eröffnung 2021 geschaffen. Ich danke allen Helfern und vor allem auch Christian Tischner.“

Bad soll 2021 endlich wieder öffnen

In den Umkleidekabinen waren die Frauen beschäftigt. Unter ihnen die beiden Trünziger Anja und Marissa Eichhorn. „Wir wollen uns dafür stark machen, dass das Bad im nächsten Jahr wieder öffnet“, sagen sie. Das will auch Nicole Eichhorn aus Teichwolframsdorf. Sie hatte im Sommer die Protestkundgebung zur Schließung des Freibades angemeldet. „Ich will mit Hand anlegen, damit wir im nächsten Jahr unseren Sommer hier verbringen können.“

Auf dem Freigelände waren trotz Regen auch einige Helfer am werkeln. Hier wurde zum Beispiel Muttererde zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verteilt. Diese waren entstanden, da einige Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten.

Die Gemeindeverwaltung plant für den 10. Oktober einen weiteren, zweiten Arbeitseinsatz. Treffpunkt ist ab 9 Uhr im Sommerbadgelände Teichwolframsdorf. Werkzeuge vor Ort vorhanden.