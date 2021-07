Zwei Verletzte bei Unfall in Arnstadt und längere Sperrung

Arnstadt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen zum Einsatz.

Ein 79-jähriger Senior beachtete am Freitagnachmittag mit seinem Seat an der Kreuzung Ohrdrufer Straße/ Ecke Brecht-Straße die Vorfahrt einer 31-jährigen Seat-Fahrerin nicht und stieß mit ihr zusammen. Der Crash war so heftig, das sich beide Fahrer verletzten und die Autos die Kreuzung blockierten.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei kamen nun zum Einsatz, ebenso wie der Abschleppdienst. Nach zwei Stunden konnte die Straße wieder befahren werden und das Verkehrschaos löste sich auf.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen