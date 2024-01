In Deubach steht eine prächtige Schlossresidenz

Wartburgkreis So stellt sich Künstliche Intelligenz (KI) Städte und Ortschaften im Wartburgkreis vor

Die Künstliche Intelligenz besitzt in der heutigen Zeit einen immer größeren Stellenwert. Die neue Computertechnologie tritt inzwischen rund um den Globus ihren Siegeszug an. Viele Menschen sehen KI als Fortschritt, als digitale Revolution, andere hingegen fürchten jedoch diese Neuheit. Schließlich weiß keiner, wohin die Technik die Menschheit in Zukunft führt.

Das KI-generierte Bild von Treffurt hat nichts mit der Fachwerkstatt an der Werra zu tun. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

Heranwachsende freunden sich ziemlich schnell mit KI an, denn Schulaufgaben lassen sich mit wenigen Clicks erledigen oder gar ganz Aufsätze zu jedem beliebigen Thema schreiben. Da KI in jeder Situation so versteht, denkt und handelt wie ein Mensch, sind selbstfahrende Autos längst keine Utopie mehr. Mit KI lassen sich riesige Datenarchive in Sekundenschnelle auswerten. Dafür ist jedoch eine enorm große Rechenleistung nötig, wovon wieder die Chip-Hersteller profitieren.

Seebach wird zu einem Urlaubsparadies am azurblauen „Erbstrom-Meer“. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

Um zu verdeutlichen, was die KI alles leisten kann, hat die Lokalredaktion Eisenach sich einen kleinen Spaß erlaubt. Der KI „Firefly“ des Softwareherstellers Adobe (Photoshop) wurde die Aufgabe gestellt, Fotos von Städten und Dörfern im Wartburgkreis zu erstellen. Diese Computertechnik zeigt, wie sie sich den jeweiligen Ort vorstellt. Mit den Begriffen Ortsname und Wartburgkreis entstanden äußerst fantasievolle Ortschaften und Landschaften – fast eine echte Traumzauberwelt.

Krauthausen ist ein Wallfahrtsort geworden und besitzt nun eine prächtige Open-Air-Kirche. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

Holländer-Windmühle steht in Etterwinden

Das Ergebnis dieser Rechenleistung hat nicht viel mit dem Wartburgkreis gemein. Herausgekommen ist eine kleine Weltreise mit mondänen Burgen, verträumten Fachwerkdörfern, stets bei bestem Wetter und immer mit traumhafter Deko-Wolken-Kulisse. Behringen wirkt wie ein verschlafenes bayrisches Dorf. Der Ortsteil Deubach der Gemeinde Wutha-Farnroda hat eine Residenz bekommen, die an das Schweriner Schloss erinnert. In Dankmarshausen thront eine Burg mit mehreren Türmen. In Etterwinden steht eine typische Holländer-Windmühle. Über Gerstungen erhebt sich eine stattliche Burg. Krauthausen scheint zu einem Wallfahrtsort geworden zu sein. Dort gibt es eine Open-Air-Kirche mit einem Altar voller Pracht.

Über Gerstungen erhebt sich eine mondäne Burganlage. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

Unter dem Begriff „Wutha-Farnroda“ erstellt die KI Fotos ohne Häuser, aber mit vielen Farnen. Die Gemeinde Seebach wird zu einem Ferienparadies an einem azurblauen See. Das Bachhaus in Eisenach steht nicht zwischen Häusern, sondern ist idyllisch von Grün umsäumt. Über Eisenach thront eine Burg, die nichts mit dem Aussehen der Wartburg zu tun hat. Und auch wenn man nur ein Bild der Wartburg wünscht, erinnert nur der gelbe Sandstein und das grüne Kupferdach an Eisenachs Bergschloss.

Etterwinden besitzt endlich eine Touristenattraktion. Die KI baute dort eine Holländer-Mühle auf. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

Im Ortsteil Deubach der Gemeinde Wutha-Farnroda steht ein prächtiger Bau, der ein wenig an das Schweriner Schloss erinnert. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

Dankmarshausen präsentiert sich nun mit einer tollen Burganlage. Es zeigt aber auch, dass man dort gut tanzen kann. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

Behringen ist zu einem verträumten bayrischen Dorf geworden. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

Das Bachhaus in Eisenach stellt sich die KI so vor. Bachhaus Eisenach Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

In Wutha-Farnroda gibt es keine Häuser. Dort dominieren Farne. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly

Wilhelmsthal hat zumindest seinen parkähnlichen Charakter nicht verloren. Foto: KI-generiertes Bild/ Adobe Firefly