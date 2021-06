1,50 Meter beim Überholen eines Rades: Schwierig in Jena!

ADFC Jena legt Finger in die Radweg-Wunde

Radfahrer mit 1,50 Meter Abstand seitlich zu überholen, das sei „rechtssauber“ in Jena kaum drin, sagt AG-Radverkehr-Vorsitzender Lutz Jacob (links im Hintergrund). Wie Lukas Wühr, Jana Schaper und Frieda Nagler (von rechts) veranschaulichte Jacob am Dienstag während der „Critical Mass“-Rad-Demo mit 1,50 Meter breiter „Bade-Nudel“ den beim Überholen nötigen Abstand. Die Demo, die am Ernst-Abbe-Platz startete, war der Schulweg-Sicherheit gewidmet. Besonders heikel seien zum Beispiel die West- und die Grete-Unrein-Schule, weil an beiden Schulen „bis zu den Kreuzungen alles zugeparkt ist“, sagte Frieda Nagler vom ADFC. „Die Sichtachsen dort – eine Katastrophe.“