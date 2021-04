"Rente muss zum Leben reichen" steht auf dem Rücken eines Demonstranten, der an einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB teilnimmt.

1. Mai „light“ in Jena mit dem DGB

Jena. Der DGB Kreisverband lädt zum Tag der Arbeit am 1. Mai zur einer Kundgebung auf den Johannisplatz ein.

Der DGB Kreisverband lädt zum Tag der Arbeit am 1. Mai zur einer Kundgebung unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft – nur gemeinsam durch die Krise!“ auf den Johannisplatz ein. Die Veranstaltung kann in diesem Jahr mit einem Hygienekonzept durchgeführt werden – mit Abstand und qualifizierter Maske.

Es wird wieder Beiträge von Beschäftigten aus Betrieben in der Region geben, wie von Schott, vom Uniklinikum, aus der Metallbranche und dem Gastgewerbe. Traditionell beteiligen sich auch wieder verschiedene Bündnisse, Vereine und Parteien an der Veranstaltung, die in Kurzinterviews zu Wort kommen.

„Gemeinsam mit vielen Menschen können wir Verbesserungen auf politischer Ebene erreichen, wie zum Beispiel in Jena Kürzungen im sozialen Bereich verhindern. Gemeinsam durch Solidarität erreichen wir Verbesserungen in Betrieben“, sagt Ulrike Hoffmann, Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes.

Die Corona-Krise habe soziale Ungleichheiten weiter verschärft, gerade Menschen mit geringem Gehalt und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen seien stark betroffen. Berufstätige Eltern, Beschäftigte im Gesundheitssystem, im Einzelhandel, in der Hotellerie und Gastronomie und vielen anderen Bereichen seien ebenfalls besonders betroffen.

Aufgrund der Corona-Auflagen stehen die Themen beim 1. Mai in diesem Jahr im Vordergrund. Das Rahmenprogramm der zweistündigen Veranstaltung ist eher zurückhaltend.