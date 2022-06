10-Jährige in Musikschule in Jena eingeschlossen

Jena. Ein junges Mädchen ist in der Jenaer Musikschule abends eingeschlossen worden. Ein Passant alarmiert Rettungskräfte.

Am Dienstagabend machte ein Zeuge in Jena eine fragwürdige Entdeckung, denn er sah ein Mädchen in in der Bibliothek der Musikschule, dass sich offenbar in einer Notlage befand. Gegen 18 Uhr hatte der Mann die Musikschule in der Platanenstraße verlassen und die 10-Jährige entdeckt. Augenscheinlich war das Mädchen eingeschlossen und konnte das Gebäude aus eigener Kraft nicht verlassen, so die Polizei.

Da der Mann keinen Verantwortlichen für dieses Missgeschick finden konnte, rief er die Polizei. Nachdem noch die Feuerwehr hinzugerufen wurde, konnte diese ein Fenster öffnen. Das junge Mädchen sei schließlich wohlbehalten an die Eltern übergeben worden.

