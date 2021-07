Aus dem Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk“: ein Schnappschuss von einer Fürbittandacht im Oktober 1989 in der Stadtkirche Jena. Einer jeden Andacht folgte eine friedliche Demo durch die Stadt.

100.000 Euro für Thüringer Archiv für Zeitgeschichte in Jena

Jena. Staatssekretärin Tina Beer übergibt im Thüringer Archiv für Zeitgeschichte in Jena einen Bewilligungsbescheid an den Verein „Künstler für Andere“.

Staatssekretärin Tina Beer überreicht am Mittwoch, 28. Juli, im Rahmen ihrer Sommertour beim Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk“ in Jena einen Bewilligungsbescheid an den Verein „Künstler für Andere“.

„Dieses Archiv nimmt als Spezialarchiv eine besondere Position ein und hat für die Aufarbeitungslandschaft Thüringens eine wichtige Bedeutung“, erklärt Tina Beer vorab. Im Mittelpunkt der Jenaer Archivarbeit stehen die Selbstzeugnisse der Akteure der Opposition und des Widerstandes in den ehemaligen Bezirken Gera, Erfurt und Suhl.

„Es ist das einzige Archiv in Thüringen und eines von drei großen Institutionen in den neuen Bundesländern überhaupt, welches private Sammlungen zu Zivilcourage und Opposition in der SED-Diktatur für Forschung und Öffentlichkeit verfügbar macht“, betont Tina Beer.

Der Bescheides ist über 100.000 Euro. Dieses Geld soll für den Um- und Ausbau des historischen Straßenbahndepots zur künftigen Unterbringung des Thüringer Archivs für Zeitgeschichte genutzt werden.