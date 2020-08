1000. Geburt am Uni-Klinikum Jena: Leni Charlotte ist das Jubiläumsbaby

Die 1000. Geburt am Universitätsklinikum Jena (UKJ): Die kleine Leni Charlotte ist das diesjährige Jubiläumsbaby. Am Donnerstag um 19.13 Uhr erblickte sie im Kreißsaal spontan das Licht der Welt. 3300 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß begrüßte sie ihre Eltern Johanna Fischer und Lutz Liebmann mit kräftiger Stimme. Da die Eltern in Jena wohnen, lag die Wahl der UKJ-Geburtsmedizin nah. „Wir beide werden hier rundum liebevoll und kompetent betreut. Ich kann die Jenaer Geburtsklinik daher auch selbst nur weiterempfehlen“, so die junge Mutter.

Leni Charlotte war zwar die 1000. Geburt am UKJ in diesem Jahr, aber nicht das 1000. Baby. „Wir haben in diesem Jahr einen regelrechten Mehrlingsboom - schon jetzt sind es mehr Zwillings- und Drillingsgeburten als im gesamten letzten Jahr. Dadurch sind auch schon 1051 Babys bei uns geboren worden“, sagt Prof. Ekkehard Schleußner, Direktor der Klinik für Geburtsmedizin am UKJ. „Damit liegen wir weit über den Zahlen des vergangenen Jahres, in dem im Vergleichszeitraum 928 Babys auf die Welt kamen.“

