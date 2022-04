1000 ukrainische Geflüchtete in Jena gemeldet

Jena. Das Land Thüringen unterstützt privates Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen finanziell.

In der Stadt Jena sind 1000 Menschen aus der Ukraine gemeldet und im Ausländerzentralregister erfasst. Damit zähle Jena – gemessen an der Einwohnerzahl – zu den Städten mit den meisten aufgenommenen Geflüchteten in Thüringen, teilt die Stadt am Freitag mit.

Von den bisher melderechtlich erfassten Personen sind 115 Kinder unter 6 Jahren, 200 Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren, 115 Personen im Alter von 17 bis 25, 450 Personen im Alter von 26 bis 65 und 80 Personen über 60 Jahre. Das Land Thüringen unterstütze jene Menschen finanziell, die Geflüchtete aufgenommen hätten. Die Unterbringung der Geflüchteten erfolgt gegen eine Aufwandsentschädigung von 150 Euro pro volljähriger Person pro Kalendermonat ab Zeitpunkt der Registrierung der Geflüchteten durch die Stadt Jena. Die Aufwandsentschädigungen würden rückwirkend gezahlt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird eine Pauschale von 75 Euro pro Kalendermonat ab Zeitpunkt der Registrierung der Geflüchteten durch die Stadt Jena gezahlt.

Personen, die privat Geflüchtete aufgenommen haben, können einen entsprechenden Antrag (zu finden unter www.jena.de/ukraine) an fd-soziales@jena.de schicken.