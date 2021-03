11-jähriger Junge in Jena angefahren

Am Freitagmorgen, den 12. März 2021, war ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad gegen 8.26 Uhr auf dem Weg zur Schule. In der Schenkstraße (Höhe Schillerhof) in Jena wurde der Junge von hinten durch einen unbekannten roten Pkw angefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich dabei leicht. Anschließend musste er medizinisch betreut werden.

Der Unfallverursacher allerdings setzte seine Fahrt unbehelligt fort und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Jena sucht nun nach Unfallzeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641/810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

