In Jena-Zwätzen entstehen 114 neue Wohnungen

Jena. Die Commerz Real baut insgesamt sechs Gebäude in Jena. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Die Commerz Real ist ein Unternehmen der Commerzbank Gruppe. Jetzt hat das Unternehmen für seinen offenen Immobilienfonds Hausinvest in Jena eine neu zu errichtende Wohnanlage in Jena-Nord vom Projektentwickler Quarterback Immobilien erworben.

In sechs Gebäuden sollen bis 2024 auf einer Mietfläche von etwa 10.000 Quadratmetern 114 Wohnungen entstehen. Etwa 600 Quadratmeter sind für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Hinzu kommen 131 Pkw-Stellplätze.

Die Bauarbeiten sollen im dritten Quartal 2021 beginnen.

Errichtet werden die Gebäude als sogenannte Energieeffizienzhäuser mit Dachbegrünung. Sämtliche Wohnungen sollen außerdem über Balkon, Loggia oder (Dach-)Terrasse verfügen. Teilweise sollen sie altengerecht barrierefrei sein.

Gelegen ist das Quartier in der Naumburger Straße in Zwätzen. In direkter Nachbarschaft befinden sich Supermärkte, Arztpraxen, eine Kindertagesstätte und mehrere Schulen. Über Straßenbahnen und Busse in fußläufiger Entfernung sind die Innenstadt, die Universität sowie ICE- und Busbahnhof erreichbar. Strukturiert wurde der Erwerb als sogenanntes Forward-Funding. Das heißt, dass die Commerz Real zunächst das Baugrundstück erwirbt und dann den Kaufpreis in Raten je nach Baufortschritt bezahlt. Beratend tätig waren auf rechtlicher Seite die Wirtschaftskanzlei Noerr und in technischen Fragen die SMV Gruppe mit Hauptsitz in Berlin.