Wagnergasse in Jena Kunstprojekt der Jenaer Gastronomen zum Thema "Leere Stühle". 25 Gastronomen beteiligten sich und stellten 120 Stühle auf. Sie reagierten damit auf die weitere Schließung der Gaststätten und Hotels und auf die fehlenden Konzepte und Strategien der Regierung in Zeiten von Corona. Die Wagnergasse ist die Kneipenmeile Nummer eins in Jena.