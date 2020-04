Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

120 Meter neue Versorgungsleitungen in Jena-Ost

Der Zweckverband Jena-Wasser erneuert die Trinkwasserleitungen in der Straße An der Trebe in Jena-Ost. Es entstehen 120 Meter Versorgungsleitungen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 20. April, und sollen voraussichtlich bis zum 22. Mai abgeschlossen sein. Gebaut wird in der Straße An der Trebe zwischen der Wogauer Straße und dem Abzweig zum Fußweg An der Trebe. Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung zwischen 7 und 17.30 Uhr.