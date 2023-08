126. Blues Kaffee in Jena

Jena. Das EB Davis Quartet bringt „Blues, Soul and a bit of Rock & Roll“ ins Paradiescafé Jena.

Am Sonntag, 27. August, findet das 126. Blues Kaffee statt. Das EB Davis Quartet wird mit „Blues Soul and a bit of Rock & Roll” im Paradiescafé Jena auftreten.

Die Band besteht aus amerikanischen und deutschen Mitgliedern und beschreibt sich auf ihren Social Media-Kanälen als „hart arbeitende Soul Blues-Gruppe“. 17 Uhr fängt es an, Einlass ist ab 16 Uhr, so die Information aus der Mitteilung des Veranstalters, und Eintrittskarten sind noch verfügbar. Bei bereits bestellten Karten sollten Gäste sicherstellen, dass sie tatsächlich zum Blues Kaffee kommen können, denn eine Absage am Veranstaltungstag ohne nachweislichen Grund sei kostenpflichtig. Am 24. September geht es weiter mit dem Blues Kaffee mit Tom Shaka.