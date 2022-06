13-Jähriger klaut im Supermarkt in Kahla und flüchtet gewaltsam

Kahla. Ein 13-Jähriger in Kahla sorgte für ein Handgemenge und einem Einsatz der Polizei, nachdem er einen Supermarkt beklaut hatte.

Am Montag klaute ein 13-Jähriger in einem Supermarkt in Kahla, im Saale-Holzland-Kreis. Der Junge hatte laut Polizei anscheinend Durst, denn er entnahm aus dem Einkaufsmarkt in der Bachstraße eine Flasche Wasser, trank diese halb leer und ging dann ohne zu bezahlen zum Ausgang.

Ein Mitarbeiter hatte den Teenager beobachtet. Als er ihn ansprach kam es zum Handgemenge zwischen den beiden. Der 13-Jährige riss sich schließlich gewaltsam los und konnte aus dem Markt flüchten, so die Polizei.

Der Einkaufsmarktmitarbeiter konnte den Jungen aber einholen und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde gegen den Teenager eingeleitet.

