In der Johannisstraße hat die JG "Stadtmitte" eine "Sandkiste to go" eingerichtet. Kinder dürfen sich hier Sand in einen Eimer füllen und diesen mitnehmen.

Jena. In der Stadt Jena gibt es bald mehr Möglichkeiten für Sandkasten-Spiele. So soll Gedränge auf den Spielplätzen vermieden werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

13 neue Sandkisten, Sonnensegel und „Sandkasten to go“

In Jena öffnen die Spielplätze wieder. Die Stadt hat sich entschieden, kurzfristig in Jena 13 zusätzliche Sandkästen für kleine Kinder zu errichten. Diese sollen bis zum Herbst dazu beitragen, Gedränge beim Spielen zu vermeiden.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagte dazu: „Ich bin den Mitarbeitern des Kommunalservice (KSJ) sehr dankbar, dass sie es innerhalb weniger Tage schaffen, kurzfristig ausgewählte Standorte umzugestalten.“ Bis Freitag werden die meisten der vier mal vier Meter großen Sandkästen mit Holz aus dem Jenaer Forst errichtet sein. Sie finden Platz in der Nähe von bestehenden Spielplätzen, etwa auf der angrenzende Wiesenfläche des Spielplatzes in der Hugo-Schrade-Straße oder am Salvador-Allende-Platz im Bereich des Grünzuges, aber auch völlig neue Standorte auf der Rasenmühleninsel oder am Saalebogen in Göschwitz sind geplant.

Innerhalb der Stadtverwaltung haben Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtplanung federführend geprüft, welche neuen Standorte kurzfristig geeignet sind, um möglichst viele Stadtgebiete bei den temporären Spielplatzerweiterungen zu berücksichtigen. Eine Übersicht aller neuen Plätze wird noch diese Woche bekannt gegeben.

Ein gute Nachricht gibt es zudem aus Jena-Nord: Auf dem Spielplatz Zeitzer Straße sind Ständer für das sehnlich gewünschte Sonnensegel aufgestellt worden. Ortsbürgermeister Christoph Vietze zeigte sich sehr dankbar dafür, dass Stadt und KSJ sehr unbürokratisch den Wunsch des Ortsteilrats angegangen seien. „Wir alle hoffen auf eine schnelle Lieferung des Segelstoffes noch in diesem Sommer.“

Nicht zu vergessen die JG „Stadtmitte“: In der Johannisstraße betrieb sie viele Jahre eine Sandkiste. Wegen der Corona-Auflagen wurde die Mini-Spielstätte in diesem Frühjahr noch nicht in Betrieb genommen. Stattdessen gibt es jetzt einen „Sandkasten to go“: Kinder dürfen sich Sand in einen Eimer füllen und diesen mitnehmen. Eltern können dafür gern etwas in die Spendenbox am Baumstamm werfen.