137 Männer stellen sich in Kahla auf die Waage

Blamieren wollte sich am Freitagabend keiner der 137 Männer beim 156. Wiegefest im Rosengarten-Saal in Kahla.

Immer wieder gingen die Blicke der kleinen und großen, der schmalen und kräftigen Männer in Richtung Leinwand. Dort stand nicht nur der Name und das Vorjahresgewicht. Es dauerte nur wenige Sekunden, da hatte Jörg Weickert das aktuelle Gewicht festgestellt. An dem Mann an der Waage gab es kein Vorbeikommen. Einige der 137 Männer versuchten es zwar mit netten Worten, Weickert zu beeindrucken und vielleicht auch zu einem besseren Gewicht zu bewegen. Doch der Mann mit dem Anzug hatte kein Erbarmen. Das Spektakel um Pfunde und Kilos war in vollem Gange. Am Ende der beiden Wiege-Halbzeiten brachten die 137 Teilnehmer zusammen 22.475 Pfund auf die neue Waage.

Die Waage hatte Christian Rembacz, der 19 Jahre lang der Präsident der Hohen Wiegefest-Kommission war und 2018 aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste, zur Verfügung gestellt.

Mann für Mann musste auf die Waage. Foto: Jens Henning

Moderiert wurde der Abend von Sven Kühn. Das Mitglied der Wiegefest-Kommission sparte nicht mit Kommentaren, als nach dem Wiegen die Zahlen auf der Leinwand sichtbar worden. Vor allem bekamen die Teilnehmer „ihr Fett weg“, die ihr Gewicht teilweise deutlich steigern konnten. Dazu gehörte Werner Mücke. 2019 wog er noch 183 Pfund. Vorigen Freitag knackte er mit 201 die Marke von 200 Pfund. Und Kühns ironischer Kommentar ließ nicht lange warten: „Da ist aus der Mücke ein Elefant geworden.“ Von solchen Zahlen war Ralf Grafe weit entfernt. Grafe, auch Mitglied der Wiegefestkommisson, brachte 159 Pfund auf die Waage, und damit sechs mehr als vor einem Jahr.

Der 45-jährige Enrico Fiedler rückte ins Rampenlicht. Er war in diesem Jahr das Wiege-Objekt. Die Anwesenden mussten Fiedlers Gewicht schätzen. Der Mann aus Kahla im auffälligen blau-karierten Hemd hatte sich nach eigenen Aussagen vor zwei Jahren das letzte Mal gewogen.

Am Ende schrammte er mit 298 Pfund nur knapp an den 300 Pfund vorbei. Das Schwergewicht des Abends war aber ein anderer Teilnehmer mit einem stolzen 313 Pfund Lebendgewicht.

Zum Wiegefest gehört vor dem Wiegen das gemeinsame Abendessen. Das Küchenteam um Janos Seibel vom Rosengarten packte die Tische voll mit Tellern. Die waren belegt mit Klößen, Eisbein und Soße. Dazu gab es Bier.

Iris Hergovits, Leitern der Friedensschule, durfte einige Minuten die Atmosphäre des Wiegefestes genießen, bei dem ja nur Männer zugelassen sind. Nach der Eröffnung durch Ralf Grafe, der den Zuhörern und Zuschauern einen kleinen historischen Exkurs in die Anfänge des Wiegefestes bot, bekam Hergovits eine kleine Bühne. Sie stellte ein Projekt in ihrer Schule vor und bat um möglichst viele Spenden für eine neue Waldschänke. Als Vorbild gilt die Raufe, die seit 2019 auf dem Gelände des Freibades in Kahla steht. 2019 wurden beim Wiegefest 722,75 Euro eingespielt.