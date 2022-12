14 Gartenlauben in Jenaer Kleingartenanlage aufgebrochen

Jena. In einer Kleingartenanlage in Jena wurde eingebrochen. Die unbekannten Täter verursachten einen großen Sachschaden.

Insgesamt 14 Gartenlauben wurden am vergangenen Wochenende in der Kleingartenanlage Schafberg in Jena aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die unbekannten Täter mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges Zugang zu den Hütten und verursachten dabei teils erheblichen Sachschaden.

Die Gesamthöhe des Beutegutes ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar, da die Polizei bisher noch nicht alle Kleingärtner erreichen konnte. Zeugen werden gebeten, sich unter der 03641-810 bei der Polizei Jena zu melden.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.