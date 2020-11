Die Polizei in Jena konnte den Jugendlichen noch in der Einkaufspassage stellen. (Symbolbild)

Jena. Ein 14-Jähriger hat in einer Einkaufspassage in Jena einen Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst mit einer Glasflasche bedroht und dabei verletzt.

14-Jähriger verletzt in Jenaer Einkaufspassage Sicherheitspersonal

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein Mitarbeiter der Einkaufspassage beim Sicherheitsdienst gemeldet, weil er kurz vorher von zwei männlichen Personen angegriffen wurde.

Der 50 Jahre alte Securitymann erkannte demnach die beiden aus einer vorangegangenen Diebstahlshandlung wieder. Beim Ansprechen reagierten beide nach Angaben der Polizei sofort aggressiv.

Im weiteren Verlauf soll ein 14-Jähriger den Mann mit einer Glasflasche bedroht und am Finger verletzt haben. Der Täter, welcher tatsächlich im Vorfeld wegen eines anderen Sachverhaltes polizeilich aufgefallen war, konnte noch in der Marktpassage gestellt werden. Nachdem eine Anzeige gegen ihn erstellt wurde, nahm ihn seine Betreuerin in ihre Obhut.