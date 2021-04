15-Jährige nach Auffahrunfall im Krankenhaus - Handfeste Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Jena Zudem kam es auf einem Balkon zu einem Brand. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena.

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagmittag in der Erfurter Straße in Jena ereignet. Laut Polizeiangaben musste ein 50-Jähriger verkehrsbedingt mit seinem Wagen halten. Eine 54-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf.

Aufgrund des Zusammenstoßes war das Verursacherfahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 15-jährige Beifahrerin der Frau wurde zur Sicherheit ins Klinikum gebracht, da sie über leichte Schmerzen klagte.

Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen ist es am Donnerstagabend in der Erlanger Allee in Jena gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich eine Zeugin und teilte mit, dass sich zwei Jungs nach einer verbalen Auseinandersetzung geschlagen haben und es einem 16-Jährigen aktuell nicht so gut gehen würde.

Als die eingesetzten Kräfte vor Ort eintrafen, war die Lage ruhig. Letztlich kam es zu einer Streitigkeit zwischen dem 16-Jährigen und einem 17 Jahre alten Freund, wobei der 17-Jährige gegen die Hand trat und eine Flasche Bier gegen das Schienbein seines Freundes schmiss, sodass dieser Schmerzen hatte. Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden aufgenommen.

Schüssel mit Küchenabfällen enzündet Handtuch

Glimpflich ist am Donnerstag ein Kleinbrand in der Schomerusstraße in Jena ausgegangen. Auf unbekannte Weise entzündete sich auf einem verglasten Balkon eine Schüssel mit Küchenabfällen und entflammte ein danebenliegendes Handtuch.

Glücklicherweise konnte das Feuer sich nicht ausbreiten und wurde unverzüglich gelöscht, sodass ein Kleinstschaden entstand und niemand verletzt wurde.