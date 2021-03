Jenaer Brandopfer überwältigt von Hilfsbereitschaft

Stefanie Bamberg ist überwältigt: Ralf Kleist, Leiter der Diakonie-Kreisstelle, kann ihr am Montag einen Scheck im Wert von über 15.000 Euro aus dem Nothilfefonds des Kirchenkreises übergeben.

Jena.

Ein positiver Schock an diesem Montagnachmittag für Stefanie Bamberg (31). Ihr schießen Tränen in die Augen, als Diakonie-Kreisstellenleiter Ralf Kleist den symbolischen Spendenscheck herbeigeholt hat: 15.365 Euro haben 80 Leute mit Geldspenden von – laut Kleist – je „5 bis 5000 Euro“ zusammengetragen, um Stefanie Bamberg und ihrer Familie zu helfen nach dem Wohnungsbrand-Schaden in der Nacht zum Aschermittwoch.