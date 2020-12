1656 junge Menschen finden in Jena ein neues Zuhause

Die studentische Werbeagentur Goldene Zwanziger e.V. zieht Bilanz: Während der diesjährigen Hauptwohnsitzkampagne der Stadt Jena machten 1656 junge Menschen Jena offiziell zu ihrem neuen Zuhause, trotz coronabedingtem Online-Semester und Homeoffice.

Unter dem Motto „Back to the future“ wurden auch in diesem Jahr die neuen Studierenden und Auszubildenden in Jena begrüßt. Mit den Slogans „Starte deine Zukunft mit dem Hauptwohnsitz!“ und „Dein Schritt in die Zukunft mit dem Hauptwohnsitz!“ warb die studentische Kommunikationsagentur gemeinsam mit der Stadt Jena dafür, den Hauptwohnsitz in Jena anzumelden und die Stadt zu ihrem neuen Zuhause zumachen. Und das erstmalig mit einer Online-Kampagne.

Ein Anreiz ist eine Prämie von 120 Euro

Insgesamt entschieden sich nach Angaben des Vereins 1656 Zugezogene dazu, ihren Lebensmittelpunkt in die Lichtstadt zu verlegen. Die Kampagne soll die Erstsemester und Auszubildenden über die Vorteile der Hauptwohnsitzanmeldung aufklären und sie motivieren, Jena auch amtlich zu ihrem Zuhause zu machen. Durch die Neuanmeldungen gewinne Jena an Vielfalt und könne zusätzlich seinen Großstadtstatus aufrechterhalten. Als zusätzlicher Anreiz wird eine Prämie von 120 Euro geboten, was viele Studierende und Auszubildende als besonderes Entgegenkommen betrachten. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren sollte die Hauptwohnsitzkampagne in diesem Jahr hauptsächlich digital für Aufmerksamkeit sorgen.

Coronabedingt fielen einige Aktionen weg

„Es war zu erwarten, dass die Zahlen in diesem Jahr geringer ausfallen werden“, betont die Agentur. Gerade die Anzahl an Hauptwohnsitzanmeldungen aus dem Ausland sei gesunken, da sich aufgrund der Corona-Pandemie auch weniger ausländische Studierende für ein Studium in Jena entschieden hätten. Auch der Umfang der Kampagne habe sich coronabedingt verkleinert und viele Aktionen, wie beispielsweise die Party oder die Promotion, mussten in diesem Jahr weggefallen.

Die Agentur für Kommunikation „Goldene Zwanziger“ wurde 2003 von Studierenden der Friedrich-Schiller-Universität gegründet und übernimmt seitdem auch die Konzeption und Durchführung der jährlichen Hauptwohnsitzkampagne. Derzeit arbeiten etwa 18 Studierende verschiedenster Fachrichtungen freiberuflich in der Agentur.