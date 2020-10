17-Jähriger droht mit zerbrochener Glasflasche – Schlägerei an Straßenbahnhaltestelle

Die Polizei in Jena hatte am Wochenende wieder einiges zu tun (Symbolfoto).

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Freitagabend an einer Gartenanlage im Bereich Am Steinbach in Jena gekommen. Wie die Polizei mitteilt, feierten mehrere Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren dort eine Gartenparty.

Kurz vor 19 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 17-jährigen jungen Mann, der stark alkoholisiert war, und drei weiteren Jugendlichen. Der Täter schlug zunächst einem der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Gesichtsverletzung erlitt.

Anschließend zerbrach er eine Glasflasche und bedrohte nun mit dem abgebrochenen Flaschenhals die drei jungen Männer mit den Worten: „Ich steche euch ab!“

Es kamen insgesamt drei Streifenwagen zum Einsatz. Die Polizei konnte den Täter nach kurzer Suche in der Nähe der Gartenanlage finden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis ausgesprochen. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Schlägerei an Straßenbahnhaltestelle

Am Samstagabend kurz vor 19 Uhr bestieg ein junger Mann mit seiner Begleiterin die Straßenbahn der Linie 1 und fuhr von Jena Zwätzen bis zur Haltestelle Stifterstraße. Dort stieg das Paar aus der Straßenbahn aus.

Wie die Polizei mitteilt, stieg an dieser Haltestelle ein weiterer junger Mann mit seinen Begleitern in die Straßenbahn im hinteren Abteil. Das Paar, das aus der Bahn ausgestiegen war, gingen nun auch zum hinteren Abteil. Der Mann zog plötzlich einen jungen Mann aus der Straßenbahn heraus. Vor der Bahn entwickelte sich nun ein heftiger Streit, der in eine Schlägerei mündete.

Als die Polizei kam, waren alle Beteiligten bereits verschwunden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Eisenbahndamm/Fischergasse in Jena. Ein 47-jähriger Mann aus Jena fuhr mit seinem VW die Stadtrodaer Straße stadteinwärts und überquerte die Kreuzung in Richtung Fischergasse. Hierbei missachtete er das Rotlicht der Ampel und stieß mit einem Mercedes zusammen, der die Kreuzung von links überquerte in Richtung Am Eisenbahndamm.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mercedes um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Sowohl der 24-jährige Fahrer des Mercedes, als auch die 38-jährige Beifahrerin des VW wurden leicht verletzt. Die Kreuzung musste wegen der Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.