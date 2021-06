Jenaer Mietspiegel wird erstellt: Über 20.000 Mieter werden angeschrieben

Jena. Alle vier Jahre wird in Jena der Mietspiegel neu erstellt. Die Mieter können den Fragebogen freiwillig ausfüllen.

Die Stadt Jena erhebt Daten, um einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Seit 2013 gibt es in Jena einen qualifizierten Mietspiegel als wichtiges Instrument der städtischen Wohnungspolitik. Er dient nach Angaben der Verwaltung Wohnungssuchenden im Mietwohnungsbereich als Orientierungshilfe, um transparent und übersichtlich die Miethöhen auf dem Jenaer Wohnungsmarkt darzustellen.

Um den Mietspiegel aktuell zu halten, müsse dieser alle vier Jahre neu erstellt werden. „In den nächsten Tagen werden über 20.000 Haushalte angeschrieben mit der Bitte, den beigefügten Fragebogen auszufüllen“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Die Teilnahme an der Befragung sei freiwillig. Je mehr mitwirkten, um so repräsentativer werde allerdings die Übersicht der Mietpreisdaten.

Die Datenerhebung durch die Stadt Jena durchgeführt und vom Mieterverein Jena sowie durch Haus und Grund Jena unterstützt. An einem Mietspiegel können Mieter, Vermieter und Kapitalanleger ablesen, wie hoch in einer Stadt die üblicherweise gezahlten Mieten für verschiedene Wohnungstypen sind, die man in Art, Größe, Ausstattung und Lage vergleichen kann. Die Vergleichsmiete gilt als Maßstab für Mieterhöhungen.