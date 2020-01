Die 20. Übergabe innerhalb der Initiative "99 Rampen für Jena": Schirmherr Ralf Kleist und Silke Aepfler vom Blinden- und Sehschwachenverband (von rechts) übergaben am Dienstag eine Rampe an Inhaberin Ines Mühlmann in deren Geschäft Modeexpress in der Rathausgasse. Kundin Annelies Engelmann (Mitte) testete mit ihrem Rollator die neue Rampe.

20. Brücke hin zur besseren Teilhabe

Ein kleines, aber feines Jubiläum: Ralf Kleist als Schirmherr der Initiative „99 Rampen für Jena“ hat am Dienstag gemeinsam mit Silke Aepfler vom Blinden- und Sehschwachenverband die 20. Barrieren-Überbrückung dieser Art übergeben. Nutznießer ist diesmal Ines Mühlmann, Chefin der Jenaer Filiale des Textilanbieters „Mode Express No1“ in der Rathausgasse.

Der Jenaer Beirat für Menschen mit Behinderung hatte die Initiative 2014 ins Leben gerufen, um Menschen mit Kinderwagen wie auch den Rollstuhl- oder Rollator-Nutzern den Zugang zu Geschäften, Cafés, Gaststätten zu erleichtern und so noch mehr Teilhabe am öffentlichen Leben zu sichern. Die mobilen und jeweils nur bis zu sieben Kilo schweren Rampen gebe es in mehreren Abmaßen; nach Angaben des Herstellers könnten bis zu 30 Zentimeter Höhenunterschied überwunden werden. Zudem sind die Rampen zusammenklapp- und gut verstaubar.

Bauordnung setzt Grenzen

Bemerkenswert: Bei der ersten Übergabe vor fünf Jahren hatten sich die Initiatoren eine größere Nachfrage ausgemalt, zumal die Rampen bislang bei Stückpreisen zwischen 60 und 90 Euro allesamt gesponsert oder aus Spenden finanziert wurden. Das Spenden-Konto für weitere Rampen sei immer noch hinreichend gefüllt, sagte Ralf Kleist, der für die Bündnisgrünen im Stadtrat sitzt. Doch hätten die Mitstreiter der Initiative lernen müssen: Ganz so einfach ist es in Jena mit seinen engen Straßen und Wegen dann aus bauordnungsrechtlichen Gründen doch nicht, eine Rampe anzusetzen. Je höher der Tritt hin zum Geschäft sei, um so weiter rage die Rampe auf den Fußweg, weil ihr Gefälle ein bestimmtes Maximum nicht überschreiten darf, so erläuterte Ralf Kleist.

Im Geschäft von Ines Mühlmann und ihren beiden Mitarbeiterinnen kommt eine der Rampen erstmals für das Innere eines Ladenlokals zum Einsatz: Auf die Zone in Eingangsnähe folgt der um eine große Treppenstufe tiefer liegende Ladenbereich. Rollstuhlfahrer habe man folglich bislang „oben bedienen“ müssen, erläuterte Ines Mühlmann.

Neue Wege der Werbung

Erste Testerin der neuen Rampe war am Dienstag die Lobedaerin Annelies Engelmann mit ihrem Rollator. Die 85-Jährige sieht sich als Stammkundin im „Mode Express“. Bei der Fahrt in die Stadt sei das immer ihr „Hauptziel“, an dem sie sich fortan noch leichter bewegen kann. Aber ohnehin seien hier „die drei Mädels so was von nett“!

Ralf Kleist sucht nun nach neuen Wegen der Werbung für die Rampen – eine Chance sei schon einmal der Jahresempfang der Initiative Innenstadt am Donnerstag. Erarbeitet werde zudem ein Flyer, der auf die bereits 20 verteilten Rampen hinweist.

Interessenten können sich melden bei Elke Metzner, Sprecherin der AG „Barrierefreies Jena, Wohnen und Verkehrssicherheit“ des Beirates für Menschen mit Behinderungen der Stadt Jena, Telefon: 391605, oder bei Ralf Kleist, Telefon: 0173/3768229.