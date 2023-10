20-Jähriger bei Angriff verletzt und Einbrecher in Lagercontainer – die Meldungen der Polizei Jena

Jena Im Paradiespark in Jena ist ein Mann attackiert und ausgeraubt worden. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise. Diese und weitere Meldungen.

Die Meldungen der Polizei für Jena

Raubüberfall im Paradiespark: Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr wurde ein 20-Jähriger im Bereich der Rasenmühleninsel durch einen unbekannten Mann zu Fall gebracht. Als er am Boden lag, trat der Täter auf ihn ein. teilte die Polizei mit. Zuvor habe er den jungen Mann im Bereich der Kegelbahn angesprochen und seine Kopfhörer gefordert. Aus Angst vor weiteren Schlägen und Tritten gab der 20-Jährige dann die Kopfhörer an den Täter heraus und flüchtete in Richtung Paradiesbahnhof. Der Täter soll etwa zwei Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug eine dunkle Oberbekleidung.

Das Opfer wurde leicht an der rechten Hand und an der linken Körperseite verletzt. Vor Ort wurden die Ermittlungen aufgenommen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Täter, konnte er nicht ermittelt werden. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und/oder zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Angabe des Aktenzeichens 0256117/2023, entgegen.

Lagercontainer aufgebrochen

Am Freitag gegen 17.45 Uhr meldete ein Mitarbeiter vom Möbelhaus aus der Stadtrodaer Straße den Einbruch in einen Lagercontainer. Durch den oder die unbekannten Täter wurde ein Schloss aufgebrochen und Teile eines Bettes im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Vor Ort wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Angabe des Aktenzeichens 0255920/2023 entgegen.

Fahrzeug ohne Versicherungsschutz festgestellt

Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr stellten Polizisten in der Erfurter Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw fest. Nach Prüfung der erforderlichen Dokumente wurde bekannt, dass der 29-jährige Fahrer den Audi ohne gültige Versicherungspolice führt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

