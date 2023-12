20 Jahre Adventskonzert unterm Sternhimmel in Jena

Jena. Eine stimmungsvolle Show mit dem Blasorchester Schott wird im Planetarium am Sonntag, 17. Dezember, geboten.

Vor zwanzig Jahren – im Dezember 2003 – hatte das Blasorchester Schott Jena zum ersten Adventskonzert unterm Sternhimmel eingeladen. Aus zunächst einer Veranstaltung wurden auf Grund der großen Nachfrage ab 2006 zwei.

„Dass sich diese Veranstaltung zu einer schönen Tradition entwickelt hat, verdanken wir auch unserem treuen Publikum, welches wir dieses Jahr am 3. Advent zum großen Weihnachtsliedersingen ins Planetarium einladen“, heißt es in einer Mitteilung des Orchesters. Mit Musik von Bach bis hin zu Filmmusik und vielen traditionellen Weihnachtsliedern möchte das Blasorchester Schott Jena unter der Leitung von Thomas Schmidtpeter auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Hierzu werden in gewohnter Weise Liedtexte ausgewählter Weihnachtslieder an die Kuppel projiziert, so dass alle, die wollen, zu den Klängen des Blasorchesters mitsingen können.

Zum anderen werden – jeweils an die Orchestermusik angepasst – vom Team des Planetariums extra produzierte Bilder und Animationen an die Kuppel geworfen. „Bei mittlerweile 20 Jahren Erfahrung und kontinuierlicher technischer Weiterentwicklung dürfen Sie sich auch in diesem Jahr auf eine eindrucks- und stimmungsvolle Show in der Kuppel des Planetariums freuen.“

Sonntag, 17. Dezember, Beginn ist um 14 Uhr bzw. 15.30 Uhr. Konzertkarten (normal: 13,50 Euro, ermäßigt: 12 Euro) können im Vorverkauf im Planetarium erworben werden.