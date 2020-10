Blick auf Zwätzen-Nord mit der Leibnizstraße, die geradeaus in das neue Wohngebiet "Am Oleste" (der erdige Bereich) führen soll. Links die B88, rechts die Saalbahn. Die Aufnahme entstand im Januar.

20 Prozent der Wohnfläche Am Oelste in Jena sozial

In Jenas neuestem Wohngebiet „Am Oelste“ sollen 20 Prozent des Geschosswohnungen einen gedeckelten Mietpreis bekommen, also dem sozialen Wohnungsbau dienen. Der Stadtentwicklungsausschuss hat am Donnerstag den Vorschlag beraten, die erforderliche Wohnungsfläche als Durchschnittswert zu betrachten. Das heißt, nicht in jedem einzelnen Baufeld muss die Quote stimmen, sondern die Zielvorgabe muss innerhalb der Grundstückspakete erfüllt werden. Die Pakete werden an gewerbliche Investoren verkauft.

Der individuelle Verkauf von Grundstücken für den privaten Wohnungsbau in Reihenhäusern geschieht erst später. Hier soll es einen Familienbonus geben, dessen Details noch nicht bekannt sind.