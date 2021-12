200 Meter Kupferrohr geklaut - Falsches Fahrrad angeschlossen - Unschöner Brief

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Unschöner Brief führt zu Anzeige

Einen Zettel mit unangenehmer Nachricht hatte ein Fahrzeughalter in Jena am Dienstagmorgen unter seinen Wischerblättern hängen. Der Mann hat einen Parkplatz an seiner Wohnanschrift in der Döbereinerstraße angemietet. Dort hatte der Zeuge das Fahrzeug auch abgestellt. Als er nun an dem Wagen einen Zettel auffand, auf dem geschrieben stand, dass er sich umgehend vom Parkplatz entfernen soll, ansonsten hätte dies schlimme Konsequenzen für ihn, begab sich der Mann zu Polizei Jena und erstattete Anzeige wegen Nötigung.

Mal wieder ein Graffito

Erneut wurde im Klinikgelände im Philosophenweg in Jena ein Graffito festgestellt. Dieses Mal haben sich Unbekannte mit einem Edding im Haupteingangsbereich verewigt. Mit schwarzer Farbe brachten der oder die Täter die Buchstabenkombination "AMG" an die Innenwand an, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Falsches Fahrrad angeschlossen

Nicht von der Stelle gekommen ist am Dienstagabend ein Fahrradfahrer in der Jenaer Wiesenstraße in Jena. An einem Einkaufscenter hatte ein anderer Fahrradfahrer aus Versehen das Rad des Zeugen am Fahrradständer mit angeschlossen. Hilfesuchend wandte sich der Fahrradfahrer deshalb an die Polizei. Allerdings wurde deren Einsatz letztlich doch entbehrlich, da sich in der Zwischenzeit der andere Verkehrsteilnehmer zu erkennen gab, die Sicherung löste und jeder seiner Wege fahren konnte.

Auf den Hund gekommen

Streit um einen Hund hatten am Dienstagnachmittag eine 48-Jährige und ein 38-Jähriger aus Jena. Die Frau wollte am Nachmittag den Hund bei ihrem Bekannten abholen, dieser fuhr allerdings mit dem Vierbeiner auf und davon. Nach Rücksprache mit dem 38-Jährigen durch die Polizeibeamten, gab dieser an, dass es im Juni zu einem Schenkungsvertrag kam, welcher allerdings nicht schriftlich festgehalten wurde, sodass er der Besitzer der Fellnase ist. Eine Einigung konnte bei beiden Zankhähnen nicht erreicht werden. Da die Eigentumsverhältnisse weiterhin ungeklärt blieben, wurde der Hund vorerst an die 48-Jährige übergeben und trotzdem eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

200 Meter Kupferrohr geklaut

In Dornburg-Camburg verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Haus, indem diese gewaltsam die Hauseingangstür aufhebelten. Anschließend begaben sich der oder die Täter in die erste und zweite Etage und entwendeten aus den Wohneinheiten etwa 200 Meter Kupferrohr. Hinweise zu den Langfingern liegen aktuell noch nicht vor.

