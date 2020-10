91-Jähriger in Jena bestohlen

Am Mittwochnachmittag meldete ein 91-Jähriger, dass Unbekannte seine Geldbörse mit 600 Euro Bargeld entwendet haben. Der ältere Herr war mit seinem Rollator am Bootshaus im Burgauer Weg in Jena unterwegs. Als er seine Tasche, welche am Rollator hing, kurz unbeobachtet ließ und sich der Herr mit einem Angler unterhielt, haben die Täter den Moment genutzt und die Brieftasche, inklusive Geld und EC-Karte gestohlen. Als der 91-Jährige zuhause ankam, hat er den Verlust bemerkt und umgehend die Polizei informiert.

21-Jähriger verteilt in Jena Kopfnuss gegenüber Pflegekräften

In Jena wurde am Mittwochnachmittag ein 21-Jähriger gegenüber seinen Pflegekräften handgreiflich. Da der junge Mann der festen Überzeugung war, dass er von beiden Personen gefilmt wird und dies ihm missfiel, verteilte er erst eine Kopfnuss und trat in der Folge der zweiten Geschädigten mehrfach gegen das Bein. Der aufgebrachte Mann konnte zwar beruhigt werden, wurde aber unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht.