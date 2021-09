22.000 Menschen haben in Jena bereits gewählt

Am Sonntag, 26. September, findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Noch haben die Wählerinnen und Wähler Gelegenheit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben.

Jena. Aus Infektionsschutzgründen werden alle Bürgerinnen und Bürger darum gebeten, am Wahlsonntag einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Bislang sind schon nahezu 33.000 Briefwahlanträge beim Wahlamt Jena gestellt worden – davon sind bisher 22.000 Rückläufe eingetroffen. Für die Urnenwahl am Sonntag öffnen von 8 bis 18 Uhr 97 Wahllokale im Stadtgebiet.

Wer am Wahlsonntag per Urnenwahl seine Stimme abgeben möchte, sollte sich nach Angaben des Rathauses vorab über den genauen Standort seines Wahlraums informieren. Die Adresse steht auf der Wahlbenachrichtigung. Das Wahlamt Jena empfiehlt hier einen genauen Blick, da sich viele Wahlräume und Zuordnungen geändert haben. Das richtige Wahllokal findet man auch über die Internetseite der Stadt.

Mitzubringen sind der Personalausweis oder der Reisepass sowie nach Möglichkeit die Wahlbenachrichtigung. Wer diese nicht findet, darf dennoch wählen. Entscheidend ist, dass man im Wählerverzeichnis steht. Voraussetzung für eine Identifikation ist ein Personaldokument. Aus Infektionsschutzgründen werden alle Bürgerinnen und Bürger außerdem darum gebeten, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Thüringen besteht in den Brief- und Urnenwahlräumen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung. Ausnahmen sind mit ärztlichem Attest möglich. Darüber hinaus gelten in den Wahlräumen die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Das Wahlamt empfiehlt, Briefwahlanträge jetzt nicht mehr auf dem Postweg zu stellen, da die Zeit für die postalische Zustellung und Rücksendung knapp werden könnte.

Der Wahlbrief kann bis Freitag, 18 Uhr, im Briefwahlbüro im Plenarsaal des Historischen Rathauses, Markt 1, persönlich abgegeben oder bis Samstag, 24 Uhr in den Fristenbriefkasten der Stadt Jena, Am Anger 15, eingeworfen oder am Wahlsonntag in der Wahlzentrale, Am Anger 28, persönlich abgegeben werden.

