23-Jähriger ruft nach vermeintlichem Angriff die Polizei – Vandalen verursachen 10.000 Euro Schaden

Um den feuchtfröhlichen Abend ausklingen zu lassen, beschloss am Dienstagabend ein 23-Jähriger in einem Tanzlokal in der Johannisstraße in Jena zu gehen. Woran er sich dabei scheinbar nicht erinnern konnte, war ein bestehendes Hausverbot gegen ihn. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte dies jedoch nicht vergessen und bat den jungen Mann das Lokal zu verlassen. Aufgrund seiner Alkoholisierung sei der 23-Jährige gestürzt und verletzte sich, so die Polizei.

Bei dem Betrunkenen verschwammen daraufhin anscheinend Realität und Wahrnehmung. In der festen Annahme von dem Security-Mitarbeiter geschlagen worden zu sein, rief er die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann brachte einen Wert von 2,55 Promille. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Neuangelegte Steinterrasse und Sitzmöglichkeiten beschädigt

Am Mittwochmorgen meldeten die Mitarbeiter einer Garten-und Landschaftsbaufirma, dass im Bereich der Landfeste in Jena mehrere massive Sitzblöcke beschädigt wurden. Unbekannte hatten die neuangelegte Steinterrasse, nahe der Stadtrodaer Straße, die künftig als Sitzgelegenheit dienen und genutzt werden soll, mit Kalkanstrich bzw. Bitumen beschmiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Dreister Fahrraddieb

Am hellerlichten Tag hat ein Fahrraddieb am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Keßlerstraße in Jena zugeschlagen. Laut Polizei durchtrennte der Unbekannte das Schloss von einem Fatbike der Marke Elektro Futura, das vor einem Fitnessstudio angeschlossen war, und flüchtete in Richtung Stadt.

Mitarbeiter des Studios hatten den Diebstahl zwar bemerkt und noch die Verfolgung zu Fuß aufgenommen, verloren den Täter aber letztlich aus den Augen. Der Dieb soll etwa 1,70 m groß und kräftig gebaut sein. Er trug ein grünes Basecap, einen Rucksack und ein Tuch vor dem Gesicht.

Bauwagen aufgebrochen und geplündert

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in einen Bauwagen einer Firma in der Theobald-Renner-Straße in Jena ein. Der oder die Täter hebelten dabei die Holztür gewaltsam auf und machten sich an den Spinden zu schaffen. Neben Bargeld wurde unter anderem auch eine Kamera entwendet. Laut Polizei wird der Beutewert auf insgesamt circa 3500 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf circa 70 Euro.

