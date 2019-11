Im vergangenen Jahr suchten 24 Frauen mit 25 Kindern Schutz im Jenaer Frauenhaus, über 380 Beratungsgespräche wurden in der Ambulanten Fachberatungsstelle geführt. Die Betroffenheit von häuslicher Gewalt ist auch in Jena sehr hoch (Symbolbild).

Jena. Vorstand und die Mitarbeiterinnen des Jenaer Frauenhauses sind am Montag in der Stadt unterwegs und informieren zum Thema häusliche Gewalt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

24 Frauen mit 25 Kindern suchen Schutz im Jenaer Frauenhaus

„Gewalt kommt nicht in die Tüte“ – unter diesem Slogan sind am Montag der Vorstand und die Mitarbeiterinnen des Jenaer Frauenhauses in der Stadt unterwegs und verteilen Tüten mit Infomaterial zum Thema der Häuslichen Gewalt. Dabei möchten sie mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ins Gespräch kommen und über das Unterstützungsangebot des Vereins aufklären.

Hintergrund für diese Aktion ist der Internationale Tagen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, der jährlich an diesem Termin begangen wird. Im vergangenen Jahr suchten 24 Frauen mit 25 Kindern Schutz im Jenaer Frauenhaus, über 380 Beratungsgespräche wurden in der Ambulanten Fachberatungsstelle geführt. Die Betroffenheit von häuslicher Gewalt ist auch in Jena sehr hoch und nach wie vor gibt es eine hohe Hemmschwelle sich Hilfe und Unterstützung zu holen.

Ziel der Aktion ist es auf die Angebote hinzuweisen, Barrieren abzubauen und über das Thema aufzuklären. Unterstützung erhalten auch Angehörige, Verwandte sowie Fachkräfte anderer Professionen.

Alle weiteren Informationen sind auf der erst neu gestalteten Homepage unter www.frauenhaus-jena.de zu finden.