250 Erlangener werden in Jena erwartet

Jena. Partnerstädte Jena und Erlangen feiern den Tag der Einheit gemeinsam. Gemeinsames Singen zum Abschied

Den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober feiern die Partnerstädte Jena und Erlangen in Jena. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) lädt seinen Amtskollegen Jörg Volleth (CSU) mit Bürgerinnen und Bürgern aus Erlangen nach Jena ein. OB Thomas Nitzsche (FDP) ist zu Gast bei der zentralen Einheitsfeier in Erfurt.

In diesem Jahr wird es nach Angaben der Verwaltung anlässlich der Bewerbung Jenas um das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ auch einige Programmpunkte geben, bei denen man sich auf die Spuren von Transformationserzählungen Jenas und von Zeitzeugen der Deutschen Einheit begeben kann. Etwa 250 Besucherinnen und Besucher aus Erlangen werden in der Stadt erwartet. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Festakt im Volkshaus. Weitere Programmpunkte:

Stadtrundgang „Vom Umbruch zum Aufbruch – Transformationserzählungen einer Stadt“ (Dauer etwa eine Stunde, maximal 25 Personen) 14.15 Uhr, Treffpunkt am Hanfried-Denkmal auf dem Markt.

Straßenbahn-Sonderfahrten in Jenas Süden mit Erzählungen zur Stadtgeschichte und Jenas Transformationen (Dauer etwa 45 Minuten pro Fahrt, maximal 50 Personen pro Fahrt)14 Uhr beziehungsweise 15 Uhr ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Partnerschaftsfilm „35 Jahre Städtepartnerschaften Jena-Erlangen“, Teil 1 und 2 inklusive einer kurzen Einführung durch die Geschichtswerkstatt und Gespräche, 14 Uhr (Teil 1) und 15.30 Uhr (Teil 2), Historischen Rathaus.

Auch das schon zur Tradition gewordene Kneipenquiz, diesmal mit BigKev, wird wieder stattfinden: 14.30 Uhr, Café Immergrün.

Ökumenische Andacht zum Tag der Deutschen Einheit, 17 Uhr.

Stadtkirche St. Michael, gemeinsames Singen, 18 Uhr.

Vorplatz Stadtkirche St. Michael, Abreise der Gäste aus Erlangen, 18.30 Uhr.