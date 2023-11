26-Jähriger ignoriert Hausverbot - Unbekannter entwendet Autofelgen

Jena. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena am Montag.

Mann ignoriert Hausverbot in Bäckerei

Am Jenaer Teichgraben sorgte am Sonntagmorgen ein 26-Jähriger für Aufsehen. Trotz eines bestehendem Hausverbots, betrat er eine Bäckerei und trank ein Getränk, ohne dieses zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann des Platzes verwiesen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Einbruch in leerstehendes Industriegebäude

Am Sonntag erhielt die Polizei einen Hinweis, dass die Tür eines ehemaligen Industriegebäudes in der Camburger Straße in Jena aufgehebelt wurde. Wie sich herausstellte, hatten sich Unbekannte Zugang zum Gebäude verschafft.

Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. An der Tür entstand ein Sachschaden.

Tür eines Fotostudios eingetreten

Der Eigentümer eines Fotostudios am Johannesplatz in Jena stellte am Sonntagabend fest, dass die Eingangstür beschädigt wurde. Laut Polizeiinformationen, wurde die Tür augenscheinlich eingetreten, sodass man durch das entstandene Loch nach dem Türgriff greifen könne.

Aus dem Geschäft wurde jedoch nichts entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro.

Unbekannte brechen Stromkasten auf

Am Wochenende hebelten Unbekannte einen Stromkasten der Jenaer Stadtwerke auf. Durch die Tatentstand ein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs sowie der Störung öffentlicher Betriebe von der Versorgung mit Wasser aufgenommen.

Autofelgen im Wert von 1700 Euro entwendet

In der Stadtrodaer Straße in Jena wurde am Sonntagabend ein Einbruchsalarm in einer Autowerkstatt ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Scheibe des Gebäudes beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von circa 450 Euro.

Der Unbekannte entwendete Autofelgen im Wert von 1700 Euro aus der Werkstatt.

