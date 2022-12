300 Kinderstimmen füllen Jenas Stadtkirche mit Gesang

Das Chorprojekt "Klänge im Advent" trat 2017 in Meiningen auf.

Jena. Chorjugend nach zwei Jahren Pause wieder mit „Klängen im Advent“ unterwegs. In Jena werden 300 Kinder erwartet

Nach einer pandemiebedingten zweijährigen Pause findet „Klänge im Advent“, das Adventssingen der Thüringer Schul-, Kinder- und Jugendchöre, wieder statt. Am Donnerstag, 8. Dezember, treten die Sängerinnen und Sänger zum ersten Mal in Jena in der Stadtkirche St. Michael auf. Der Eintritt ist frei.

Mit mehr als 300 angemeldeten Kindern und Jugendlichen aus ganz Thüringen sei die Resonanz in diesem Jahr besonders hoch, teilt der Chorverband Thüringen mit. Schon vor der Pandemie seien „Klänge im Advent“ immer einer der Jahreshöhepunkte der Chorjugend gewesen.

Jedes Jahr wird das Adventssingen an einem neuen Ort abgehalten. Auch in diesem Jahr sind die „Klänge im Advent“ wieder unterwegs und machen zum ersten Mal Halt in Jena.

Gemeinsam studieren die Kinder und Jugendlichen ein kleines vorweihnachtliches Programm ein. Als Abschluss des Tages geben sie dieses in einem gemeinsamen Konzert zum Besten.

Da in vielen Schulen die Kinder- und Jugendchöre erst wieder aufgebaut werden müssten, könnten dort oftmals noch keine eigenen Weihnachtskonzerte stattfinden. „Klänge im Advent“ seien für die Kinder- und Jugendchöre eine gute Möglichkeit, dennoch einen weihnachtlichen Impuls zu bekommen, um die Kinder und Jugendlichen für den gemeinsamen Chorgesang im neuen Jahr zu motivieren.

Donnerstag, 8. Dezember, 16 Uhr, Stadtkirche Jena