Dorothee Kubsch (Mitte) ist am Dienstag von Stadtmuseumsdirektor Ulf Häder und Kuratorin Birgitt Hellmann als 3333. Besucherin der Burgauporzellan-Ausstellung in der „Göhre" begrüßt worden.

Jena. Die 3333. Besucherin der vor Weihnachten eröffneten Burgauporzellan-Schau ist am Dienstag in der Göhre begrüßt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

3333. Besucherin der Jenaer Burgauporzellan-Schau

Blümchen und der Katalog zur Schau! Dorothee Kubsch war gestern hoch erfreut, als sie in der „Göhre“ von Stadtmuseumsdirektor Ulf Häder und Kuratorin Birgitt Hellmann als 3333. Besucherin der Ausstellung zum Burgau-Porzellan begrüßt wurde. Erst zwei Wochen lebe sie wieder in Jena – nach den 49 Jahren an der Seite ihres kürzlich verstorbenen Mannes in Eisenberg, berichtete die Besucherin. Sie sei gleich mit einer Stadtführung auf Tuchfühlung zu ihrer alten Heimat gegangen. „Jena bietet sehr viel“, sagte die berentete Medizinisch-technische Assistentin, die in den letzten Jahren an der Seite ihres als Arzt niedergelassenen Mannes gearbeitet hatte. Auch habe sie sich bereits der Evangelischen Erwachsenenbildung angeschlossen. Schließlich sei sie nicht nach Jena gezogen, „um nur zu Hause zu sitzen“.

Ulf Häder musste auch Dorothee Kubsch einen „Wermutstropfen“ einschenken, wie er sagte: Die „Göhre“ wird Ende März wegen einer fälligen Sanierung für ein halbes Jahr geschlossen. Derzeit werde die Reihenfolge der Sanierungsschritte konzipiert, berichtete Häder. „Es geht um einen Plan, wie wir von Etage zu Etage und Raum zu Raum umziehen.“ Schließlich gelte es, sein Team arbeitsfähig zu halten, weil die Ausstellungen für den Herbst vorbereitet werden müssten und die Bespielung des Romantikerhauses zu regeln sei.

Museumswerkstatt ab Mitte März

Freudige Nachricht: Am 13. März kann der frühere Kirchenladen als Museumswerkstatt freigegeben werden; und so lädt Häders Mannschaft für den 14. und 15. März zu einem Museumsfest unter dem Motto „Willkommen und Abschied“. Die pädagogischen Offerten des Stadtmuseums haben somit eine gute Basis; Projekte für Schulklassen und Kindergartengruppen sind geplant in Verbindung mit historischen Stadtführungen. Und: Wenn keine Kinder die Werkstatt nutzen, kann der Raum am Göhre-Durchgang für andere Interessengruppen als Treffpunkt dienen.

Im Herbst soll das Stadtmuseum nach Häders Worten „wieder schrittweise in den Ausstellungsbetrieb“ übergehen. Womöglich wird die Burgauporzellan-Schau sogar in die ständige stadthistorische Ausstellung integriert.