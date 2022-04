34 Firmen aus Jena bei wichtiger Branchenmesse

Die Optik- und Photonikindustrie ist einer der wichtigsten Wachstumsmotoren für den Standort Jena und mit 34 Unternehmen stark auf der Branchenmesse „Laser World of Photonics“ vertreten.

Jena. Die Laser- und Photonikindustrie trifft sich in München. Krieg und die unklaren Folgen überschatten die „Laser World of Photonics“.

34 Unternehmen und Einrichtungen aus Jena präsentieren sich auf der „Laser World of Photonics“ in München. Die weltweit führende Branchenmesse für die Laser- und Photonikindustrie beginnt am Dienstag. Die Aussteller würden als Botschafter für den Technologiestandort Jena fungieren. „Besonders die lokale Optik- und Photonikindustrie bleibt einer der wichtigsten Wachstumsmotoren für den Standort Jena“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Wilfried Röpke.

Nach fast zwei Jahren Pandemie sei es für die Firmen wichtig, auch wieder persönlich Kontakte zu Kunden, Zulieferern und Kooperationspartnern zu halten. „Die Stimmung bei den Jenaer und Thüringer Unternehmen ist zuversichtlich, der Krieg in der Ukraine überschattet aber natürlich auch dieses Ereignis“, sagt Anke Siegmeier, eine der beiden Geschäftsführerinnen des Vereins Photoniknetzwerk OptoNet. Welche wirtschaftlichen Folgen zu erwarten seien, sei noch nicht konkret absehbar. Lieferengpässe, Rohstoffknappheit und steigende Energiepreise würden den Unternehmen aber zunehmend zu schaffen machen.

In München stellen neben den großen Jenaer Firmen wie die Carl Zeiss GmbH und Jenoptik vor allem zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen aus. Dazu gehören beispielsweise die Heracle GmbH, die Gitterwerk GmbH und die Optikron GmbH. Auch Jenaer Wissenschaftseinrichtungen wie das Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik und die Friedrich-Schiller-Universität präsentieren sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen.

Insgesamt stellen auf der „Laser World of Photonics“ bis 29. April etwa 900 Ausstellende ihre Produkte in den Bereichen Laser, Optik und Photonik vor. Die Messe fand zuletzt 2019 statt und wurde damals von mehr als 33.000 internationalen Gästen besucht.