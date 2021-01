Die Corona-Infektionszahlen sinken leicht in Jena.

Jena Ein Mensch starb vor dem Jahreswechsel in Folge einer Corona-Infektion. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt indes weiter.

Jena: 38 Neuinfektionen an Silvester gemeldet

Auch am Silvestertag wurden dem Jenaer Fachdienst Gesundheit neue Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. 38 weitere Personen haben sich infiziert. Zudem sei ein Todesfall zu beklagen. Damit starben in Jena bislang 19 Menschen in Folge ihrer Corona-Erkrankung, teilt die Stadtverwaltung mit.

Sechs Personen konnten als genesen eingestuft werden. Der 7-Tage-Wert pro 100.000 Einwohner geht weiter leicht nach unten und liegt derzeit bei 164,2 Fällen.

Die Jenaer Statistik vom 31.12.2020 (24 Uhr)

Anzahl aktiver Fälle: 639

davon in den letzten 24 Stunden: 38

stationäre Fälle: 15

davon schwere Verläufe: 3

Infizierungen der letzten sieben Tage: 178

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 164,2

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 1.826

Gestorbene insgesamt: 19

Genesene insgesamt: 1.168

davon in den letzten 24 Stunden: 6

in Quarantäne (Stand 25.12.2020): 1.443