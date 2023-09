40-Jähriger aus Jena vermisst - Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden

Jena. Ein 40-jähriger Mann aus Jena wird seit Dienstag vermisst. Er könnte mit dem Fahrrad unterwegs sein.

Seit Dienstag wird der 40-jährige Felix Gaube aus Jena vermisst. Felix Gaube ist nach Angaben der Polizei ungefähr 1,87 Meter groß, von sportlich und schlanker Statur und hat leicht lichtes, dunkles Haar. Ein Foto des Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht.

Zur Bekleidung zum Zeitpunkt seines Verschwindens ist nichts bekannt. Letztmalig wurde er am Dienstag gegen 16.30 Uhr gesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Vermisste mit einem Fahrrad unterwegs ist. Polizeileich bekannt wurde das Verschwinden am Donnerstagmittag.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Felix Gaube in einer hilflosen Lage befindet.

Zeugen, die den Vermissen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810, per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.