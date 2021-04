Impfen liegen bereit in einem Impfzentrum.

44 neue Coronafälle in Jena

Jena. Stand Mittwoch: In Jena liegt die Inzidenz bei 136,5. Insgesamt sind 431 Fälle aktiv.

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Mittwoch bis 24 Uhr 44 neue Corona-Fälle gemeldet. 45 Personen sind nach Angaben der Stadt genesen. An zwei Kitas sind nach gemeldeten Infektionen (zwei Kinder) einzelne Gruppen in Quarantäne. Im beruflichen Umfeld sei es zu einem größeren Infektionsgeschehen gekommen. Hier hätten mehrere Personen bei Essenspausen zusammen gesessen.

Bis Dienstag wurden in den Jenaer Schnelltestzentren 27.195 Tests durchgeführt, 153 davon waren positiv. Neu zu den Zentren ist die Globus-Apotheke hinzugekommen. Das Testzentrum in der Goethe-Galerie hat die Öffnungszeiten erweitert. Montag bis Samstag können dort von 9.30 bis 18.30 Uhr zertifizierte Tests ohne Anmeldung vorgenommen werden. Die Statistik vom Mittwoch:

Anzahl aktiver Fälle: 431

davon in den vergangenen 24 Stunden: 44

stationäre Fälle: 14

davon schwere Verläufe: 5

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 152 (Vortag: 151)

Sieben-Tage-Inzidenz: 136,5 (26. April: 135,6; 25. April: 138,3)

Infizierte insgesamt: 3910

Verstorbene insgesamt: 67

Genesene insgesamt: 3412

davon in den vergangenen 24 Stunden: 45

Personen in Quarantäne: 1466