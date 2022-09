5. Progesund Frauenlauf in Jena: Spaß auf der Strecke und Prosecco im Ziel

Alle in Apricot beim 4. Progesund Frauenlauf in Jena. In diesem Jahr werden die Frauen ein königsblaues Shirt erhalten.

Jena. Im Jenaer Paradies werden am 14. September wieder die Frauen Power beweisen und zwar für einen guten Zweck – Anmeldungen sind noch möglich

Ob die „Laufmaschen“, die „Holzlandschnecken“ oder doch das Team „Ewig 39“ als erstes die Ziellinie im Jenaer Paradies erreichen: Beim 5. Progesund Frauenlauf ist das nicht unbedingt das Wichtigste. Natürlich würden die besten drei Läuferinnen auch symbolisch geehrt, ebenso wie die älteste Teilnehmerin, doch beim Jenaer Frauenlauf gehe es weniger um den harten sportlichen Wettkampf als um den Spaß an der gemeinsamen Unternehmung, sagt Hauptsponsorin und Progesund-Inhaberin Silke Dombrowski.

Silke Dombrowski, Hauptsponsorin und Progesund-Inhaberin (von links) mit Frauenlauf-Schirmherrin und Olympiasiegerin Marlies Göhr und Veranstalter Timo Jahn vom Laufservice Jena. Foto: Jördis Bachmann

Als Unternehmerin und Inhaberin eines Trainingsstudios liegt es ihr am Herzen, den Jenaer Frauenlauf weiter zu unterstützen, sagt sie. Timo Jahn vom Laufservice Jena als Veranstalter freut sich, dass Progesund dabei ist und sich eine Schirmherrin für den Frauenlauf fand, deren Name vielen Jenaern ein Begriff ist: Marlies Göhr, ehemalige Sprinterin des SC Motor Jena und Olympiasiegerin, wird dabei sein, wenn es heißt: Auf die Plätze, fertig, los!

Shirts in Königinnen-Blau

Wie auch bei den vergangenen Frauenläufen erhält jede Starterin ein Lauf-Shirt. Jedes Jahr gebe es das in einer neuen Farbe: diesmal Königsblau – oder viel mehr Königinnenblau. Außerdem wartet auf die Frauen am Ende ein Prosecco und ein Buffet am Paradiescafé. Bei den vergangenen Läufen kamen meist mehr als 600 Läuferinnen zusammen. Momentan liege die Zahl der Anmeldungen für den diesjährigen Lauf bei 370. Es dürften gern noch einige mehr werden, sagt Jahn. Immerhin werde für einen guten Zweck gelaufen, genau wie in den vergangenen Jahren. Unterstützt wird diesmal das Frauenzentrum Towanda.

Das Teilnehmer-Team mit dem originellsten und witzigsten Namen erhalte außerdem auch diesmal wieder einen Präsentkorb. Dabei sein ist beim Frauenlauf alles. Die Strecke von knapp fünf Kilometern durchs Paradies kann von jeder Teilnehmerin auf ihre eigene Art bewältigt werden – auch mit Kinderwagen. „Man kann auch einfach walken oder spazieren gehen“, sagt Silke Dombrowski.

Gerade die Frauen hätten die Folgen der Pandemie extrem abfangen müssen. Sie seien in vielen Fällen das Rückgrat der Familie. Deshalb wünscht sich Silke Dombrowski, dass sich die Frauen beim Frauenlauf eine Auszeit gönnen, sich etwas Gutes tun, sich Zeit für sich nehmen.

Frauenlauf: Mittwoch, 14. September, Start: 17 Uhr am Paradies-Café; die Online Anmeldung schließt am 10. September; es stehen maximal 500 Startplätze zur Verfügung; weitere Infos unter https://www.laufservice-jena.de