51-Jähriger in Jena fährt ohne Fahrerlaubnis

Zum wiederholten Mal wurde ein 51-Jähriger aus Jena erwischt, wie dieser ohne gültige Fahrerlaubnis einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führte.

Polizeibeamte kontrollierten den Mann am Donnerstag gegen 23.15 Uhr in der Erlanger Allee. Seit 2014 besteht eine unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis, was den 51-Jährigen aber trotzdem nicht vom Fahren abhält.

Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.