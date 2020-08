650 Meter Stromkabel gestohlen - Drogendealer - Mehrere große Graffiti -Schon wieder Randalierer

650 Meter Stromkabel gestohlen

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle im Sachseneckweg (Rautal) und einer Baustelle in der Max-Großssmann-Straße (Beutenberg) insgesamt 650 Meter Stromkabel mit einem hohen fünfstelligen Wert. Weiterhin hebelten unbekannte Täter einen Baucontainer einer Baustelle im Steinweg auf und entwendete daraus Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 8000 Euro. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

Drogendealer

Deutlicher Geruch nach Marihuana führte die Jenaer Polizei am Montagabend vor die Wohnungstür eines 35-Jährigen. Nachdem der Inhaber die Tür öffnete und die Wohnung nach Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht wurde, bestätigte sich die Annahme des unerlaubten Besitzes von Rauschgift. In der Wohnung konnten Marihuanapflanzen, bereits abgepacktes Marihuana sowie Bargeld beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis ermittelt.

Mehrere große Graffiti

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen mehrere großflächige Graffitis auf einem Baucontainer einer Baustelle am Stadion in der Oberaue hinterlassen. Die unerlaubt aufgebrachten Schriftzüge lassen jedoch aufgrund von Unleserlichkeit nicht erkennen, was der vermeintliche „Künstler“ mitteilen wollte, heißt es bei der Polizei. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen

Schon wieder an Straßenbahnhalt randaliert

Erneut kam es zur Sachbeschädigung an der Straßenbahnhaltestelle „An der Brauerei“. In diesem Fall haben zwei unbekannte Täter am Montagabend gegen 22 Uhr zwei Seitenscheiben des dortigen Unterstandes zerstört. Wenn dort wartende Fahrgäste in naher Zukunft bei Wind und Wetter weniger Schutz finden sollten, so ist es diesen Übeltätern zu verdanken, schreibt die Polizei. Diese sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Eine 74-jährige Fahrerin fuhr am Montagabend um 20.20 Uhr in der Schillerstraße in Jena in Richtung Ernst-Haeckel-Platz und bog rechts ab. Dabei übersah sie den rechts neben ihr fahrenden Fahrradfahrer und stieß mit diesem beim Abbiegen zusammen. Der 19-Jährige verletzte sich an der Schulter.

