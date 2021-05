7-Tage-Inzidenz in Jena nähert sich dem Wert 50

Jena. Am Pfingstmontag wurden in der Stadt lediglich zwei neue Corona-Infektionen gemeldet.

In der Stadt Jena nähert sich die 7-Tage-Inzidenz einem Wert von 50. Der Trend hielt auch zum Ende der Pfingstfeiertage an, denn der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Montag bis 24 Uhr lediglich zwei neue Corona-Infektionen gemeldet. Gleichzeitig wurden fünf Personen als genesen eingestuft.

Die Jenaer Statistik im Überblick (Stand Dienstag, 0 Uhr):