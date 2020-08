70 gemeinsame Jahre: Seltenes Jubiläum gefeiert in Wolfersdorf

Gnadenhochzeit wurde gefeiert im Hotel Kellerberg in Wolfersdorf für das Jubiläums-Paar Melanie und Peter Todt. Die beiden leben seit April 2019 in Hummelshain, kommen aber aus Schmalkalden. Mit im Bild die drei Kinder (von links) Günter, Gudrun und Andreas.

Wolfersdorf. Gnadenhochzeit wurde gefeiert im Hotel Kellerberg in Wolfersdorf für das Jubiläums-Paar Melanie und Peter Todt. Die beiden leben in Hummelshain.

Auf das seltene Jubiläum – auf 70 gemeinsame Ehejahre – können Melanie und Peter Todt zurückblicken. Am vergangenen Mittwoch, am 26. August, jährte sich ihrer Hochzeitstag zum 70. Mal. Und am Sonntag gab es im Kreise der Familie im Hotel „Am Kellerberg“ in Trockenborn-Wolfersdorf die Feier zur Gnadenhochzeit.